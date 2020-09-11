МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Число оплачиваемых российскими автомобилистами штрафов по административным протоколам за нарушения ПДД снизилось этим летом на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет "Газета.ру" со ссылкой на статистику банка "Русский стандарт".

Из-за закрытых границ этим летом резко вырос внутренний туризм на автомобилях. Однако водители стали вести себя аккуратнее за рулем, сообщили в банке.

По мнению экспертов, причина снижения уплаты штрафов — спад экономической активности россиян.

Чаще всего летом штрафы оплачивались в крупных городах, российских исторических центрах внутреннего туризма, местах с близостью к морю, с оживленными ветками автомагистралей.

Россияне, по статистике банка, как правило, оплачивали административные нарушения на небольшие суммы — на 250 руб., 500 руб. и 750 руб. При этом средний штраф у женщин пониже, чем у мужчин.