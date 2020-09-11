МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило рейтинг эмитента британского производителя реактивных двигателей Rolls-Royce до "ВВ-" с "ВВ" и поместило его в список на пересмотр с негативным прогнозом, говорится в релизе агентства.

В мае агентство понизило рейтинг Rolls-Royce до "мусорного" уровня (рейтинг ниже "ВВВ-") из-за рисков, связанных с коронавирусом. "(Наши ожидания относительно — ред.) генерирования свободного денежного потока Rolls-Royce и, как следствие, перспективы сокращения доли заемных средств в течение следующих 12 месяцев существенно ниже нашего предыдущего базового сценария", — объясняет рейтинговое действие агентство.

S&P полагает, что пандемия коронавируса продолжает создавать серьезные препятствия для работы в сфере авиаперевозок, что пагубно влияет на доходы Rolls-Royce. В первом полугодии компания получила убыток в размере 5,4 миллиарда фунтов стерлингов до вычета налогов.

Агентство выведет рейтинг Rolls-Royce из списка на пересмотр, когда S&P получит достаточно информации о темпах восстановления полетов, оптимизации бизнеса компании и восстановлении прибыльности.