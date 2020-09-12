МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял комплекс мер, чтобы решить проблему конфискации в РФ машин с армянскими номерами, в частности, решено расширить обмен таможенной информацией между странами ЕАЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии поручил правительствам стран Евразийского экономического союза обеспечить реализацию комплекса мер для решения проблемы с ввозимыми (ввезенными) в Россию транспортными средствами, зарегистрированными в Армении и Киргизии. В частности, решено расширить обмен сведениями между таможенными органами стран Союза. Армении и Киргизии поручено предоставить информацию о ставке таможенной пошлины и размере уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов в отношении таких транспортных средств",- сообщили в ЕЭК.

Там отметили, что такой шаг поможет ограничить ввоз в Россию машин для личного пользования из Армении и Кыргызстана, выпущенных в этих странах по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин, чем действующие в государствах ЕАЭС.

"Наличие таких сведений также оградит граждан от покупки автомобилей у недобросовестных предпринимателей. Владельцы уже ввезенных транспортных средств смогут получить информацию о размере подлежащих доплате пошлин. Страны Союза выразили готовность в обмене такой информацией уже сейчас, до прохождения соответствующих процедур в правительствах",- заключили в ЕЭК.

Таможенные пошлины на подержанные машины в Армении ниже, чем в других странах ЕАЭС, что сделало выгодным их приобретение там. После принятия поправок в закон о госрегистрации транспортных средств, участились случаи остановки инспекторами ГИБДД машин с армянскими номерами и передаче машин таможне, если есть нарушения ограничений по передаче их третьим лицам. Как отмечала ФТС РФ, машины, оформленные в Армении после 10 октября 2014 года, по своим ставкам отличаются от ставок таможенных пошлин, налогов ЕАЭС, имеют статус иностранных товаров, а статус товаров ЕАЭС они получают только после уплаты разницы сумм таможенных платежей.

Таким образом, только жители Армении могут ввозить свои автомобили на территорию других стран ЕАЭС и пользоваться ими на период пребывания в этих странах без права их передачи иным лицам без необходимости доплаты таможенных платежей. Аналогичное правило действует в отношении автомобилей, ввезенных и выпущенных по пониженным ставкам в Киргизии.