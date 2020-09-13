МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Сфотографировать ваш автомобиль может любой человек, при этом намерения могут быть самые разные. Впадать в панику сразу точно не надо, но поинтересоваться целями такой фотосъемки обязательно стоит, ведь обычные прохожие могут оказаться мошенниками, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

"Чаще всего подобные фотосессии устраивают искатели правонарушений. Например, парковка на газонах и в других неположенных местах в основном фиксируется вручную. В Москве существует приложение "Помощник Москвы", где любой житель может сообщить о правонарушении. За такую активную деятельность в приложении начисляются баллы, которые потом можно потратить в различных городских интернет-сервисах", — объясняет эксперт.

Кроме того, выложить фотографию с нарушением могут и в социальных сетях. Существует немало тематических сообществ, которые собирают фото- и видеоматериалы о нарушениях, добавляет Пшеничникова.

"Фотографировать номера автомобилей могут и представители различных сервисов, позволяющих по номеру машины определить модель автомобиля. Многие автовладельцы возмущаются, увидев фото своего автомобиля в открытом доступе, однако бороться с такими сервисами трудно и практически невозможно, так как нет конкретного запрета на фотосьемку автомобилей для некоммерческого размещения", — объясняет она.

А вот, если фото вашего автомобиля используется в рекламе какого-нибудь сервиса такси, то вполне можно предъявить претензии к компании и даже заработать на рекламе, добавила Пшеничникова.

"Также нельзя исключить и различные незаконные действия, для которых злоумышленникам нужно фото автомобиля. Например, они могут создать фейковое объявление о продаже. Фотография используется для получения предоплаты на карту якобы, чтобы "придержать" автомобиль, после чего продавец на связь уже не выходит", — предостерегает она.

Однако нельзя исключать и личный интерес к владельцу автомобиля. Возможно, что это будущая теща изучает финансовое положение будущего зятя или бывший супруг занимается сбором фактов о наличии имущества у жены для предъявления их в суде, заключила Пшеничникова.