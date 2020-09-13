МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Ford Focus стал самым популярным в России автомобилем на вторичном рынке за первые восемь месяцев 2020 года, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

По данным исследования, проведенного специалистами агентства, за этот период россияне приобрели 77,6 тысячи подержанных автомобилей Ford Focus. На втором месте в рейтинге расположилась отечественная LADA 2114, которую купили 76,7 тысячи человек, а на третьем месте — Hyundai Solaris (70,1 тысячи экземпляров).

В исследовании отмечается, что за последние два месяца Hyundai Solaris потеснил российскую LADA 2114 на вторичном рынке, она заняла четвертую строчку за этот период. На третьем месте в рейтинге за июль и август расположился автомобиль KIA Rio.