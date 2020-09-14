МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. "Renault Россия" начала поставки обновленного кроссовера Kaptur в страны СНГ, сообщается на сайте кампании.

"Renault Россия" объявляет о начале поставок нового Kaptur в страны СНГ. С сентября первые автомобили представлены на рынках Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении и Киргизстана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на все модели, представленные в странах СНГ, распространяется гарантия 3 года или 100 000 километров (в зависимости от того, что наступит раньше).

Компания добавляет, что на данный момент "Renault Россия" экспортирует весь производимый в России модельный ряд: Renault Logan и Logan Stepway, Renault Sandero и Sandero Stepway, внедорожник Renault Duster и купе-кроссовер Renault Arkana.