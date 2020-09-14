МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента южнокорейских автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors на уровне "BBB+", прогноз по рейтингам негативный, говорится в сообщении агентства.

Тем самым агентство вывело рейтинги компаний из списка на пересмотр с возможным понижением, куда они были помещены 2 апреля.

Подтверждение рейтинга S&P обусловливает ожиданиями того, что компании продемонстрируют устойчивые операционные показатели в текущем году — в основном благодаря стабильным продажам на внутреннем рынке, улучшению ассортимента продукции и эффективному управлению затратами.

"Негативный прогноз отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении полного восстановления после сбоев, связанных с COVID-19, и способности поддерживать стабильную прибыльность в сложной операционной среде, включая возможное ослабление корейского рынка", — комментирует агентство.

Согласно ожиданиям экспертов агентства, объем продаж автомобилей концернами снизится примерно на 15% по итогам года. "Наш базовый сценарий указывает на явное и устойчивое восстановление прибыльности в 2021 и 2022 годах, несмотря на неопределенность конъюнктуры мирового авторынка", — также отмечается в сообщении.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Крупнейший автопроизводитель в Южной Корее и четвертый в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.