МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России в августе 2020 года провалился на 30% в годовом выражении — до 82,4 тысячи машин после июльского роста на 3,9%, по итогам января-августа падение составило 30,1%, следует из данных Росстата.

"Выпуск легковых автомобилей (августе — ред.) составил 82,4 тысячи штук, сократившись по сравнению с июлем этого года на 27,1% и на 30,0% по сравнению с августом 2019 года. За восемь месяцев 2020 года произведено 706 тысяч легковых автомобилей, что на 30,1% меньше, чем за январь-август 2019 года", — говорится в сообщении ведомства к статистике.

При этом производство автобусов с максимальной допустимой массой до 5 тонн снизилось в августе до 1,3 тысячи — на 8,6% по сравнению с июлем этого года и на 18,8% по сравнению с августом 2019 года, а выпуск автобусов с максимальной допустимой массой более 5 тонн составил 974 штуки, что на 3,7% больше по сравнению с июлем 2020 года, но на 20,7% меньше в годовом выражении, приводит свои данные Росстат.

Всего за 8 месяцев этого года в РФ было выпущено 8,4 тысячи автобусов массой более 5 тонн, что на 9,6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, выпуск автобусов массой до 5 тонн снизился еще больше — на 12,7% до 11,1 тысяч штук, следует из статистики.

Производство грузовиков за отчетный период снизилось на 19% до 76,9 тысяч единиц, в августе выпуск снизился на 4,2% по сравнению с августом 2019 года, но вырос на 13,7% к июлю 2020 года. Абсолютных показателей по месяцам Росстат не приводит.