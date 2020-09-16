МОСКВА, 16 сен – ПРАЙМ. Мошенники постоянно совершенствуют арсенал способов обмана при сделках с подержанными автомобилями, используя при этом современные технологии. Например, потенциального покупателя могут попросить прислать задаток на электронный кошелек, а потом исчезнуть, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Если "продавец" в ходе телефонного разговора до осмотра машины предлагает оставить задаток, то скорее всего на другом конце провода висит мошенник. Он, как правило, всячески начинает подталкивать покупателя отправить небольшую сумму на банковский счет, телефон или электронный кошелек в счет залога, мотивируя это необычайной выгодой предложения и большим количеством желающих приобрести его машину", — предостерегает эксперт. Цена на подержанные автомобили в России упала почти на 6%‍

Также все чаще потенциальные продавцы страдают от спам-звонков: может позвонить незнакомый номер, но звонок будет настолько коротким, что взять трубку человек не успеет. Подумав, что это звонок по объявлению от потенциального покупателя, он перезванивает и натыкается на автоответчик, за прослушивание которого списываются деньги, отмечает Редин.

Чтобы не стать жертвой при продаже или покупке автомобиля, эксперт рекомендует соблюдать несколько простых правил. Во-первых, нельзя перечислять деньги на мобильные номера, электронные кошельки. Во-вторых, оставлять задаток продавцу, можно только в том случае, если вы оформили эту сделку нотариально с паспортными данными продавца.

"Если вы все-таки пострадали от мошеннических действий, необходимо обратиться с заявлением в полицию. Преступные схемы могут подпадать под состав статей 159 и 159.3 УК РФ. К сожалению, гарантировать возврат денег усилиями правоохранительных органов в таком случае сложно, однако по крайней мере вы сможете посодействовать полиции в поимке мошенников и, возможно, предотвратить обман других людей", — заключил эксперт.



