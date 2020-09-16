МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Самым угоняемым автомобилем в России стал японский кроссовер Toyota RAV4, пишут "Известия" со ссылкой на одну из крупнейших страховых компаний России "АльфаСтрахование".

Компания составила список самых угоняемых автомобилей в период пандемии коронавируса: сюда не попал ни один автомобиль отечественных марок.

На первом и втором месте — модели японского гиганта Toyota. Это кроссовер RAV4 и седан Camry. На них пришлось 14% и 13% от всех зафиксированных случаев угона в России соответственно.

Далее идут корейские машины: их в период весна-лето 2020 года угоняли почти в три раза реже. Речь идет о машинах Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и KIA Sportage, на эти модели пришлось по 5% угонов ровно.

В топ-10 также вошли:

KIA Rio (4%),

Hyundai Creta (3%),



KIA Ceed (3%),



KIA Sorento (3%) и



Lexus RX300 (3%).

"Количество угонов еще не достигло докоронавирусного масштаба, однако снова растет по всей стране. Весной в пик эпидемии в стране автомобилисты несколько "расслабились": стали меньше выезжать, во многих городах действовал пропускной режим, люди уезжали на дачи, на этом фоне число угонов значительно сократилось. Сейчас же темп жизни городов восстанавливается, люди вернулись с дач и отпусков, и угонщики снова активизировались", — прокомментировал результаты исследования директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александр Харагезов.