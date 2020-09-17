МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в январе-августе 2020 года упали в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,742 тысячи штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Организация отмечает, что в июле этого года продажи Lada в ЕС упали в два раза в годовом выражении — до 208 штук, а в августе — в 2,4 раза, до 382 штук.

В целом продажи новых легковых автомобилей в ЕС в январе-августе сократились на 32% в годовом выражении — до 6,124 миллиона штук. Среди ключевых рынков региона наибольший спад наблюдался в Испании, за ней по объему спада следуют Италия, Франция и Германия.

В конце июня ACEA выпустила прогноз по автомобильному рынку Европы. Ассоциация ожидает, что продажи автомобилей в ЕС в 2020 году упадут на рекордные 25% на фоне экономического кризиса, вызванного коронавирусом, хотя ранее ожидалось снижение всего на 2%.