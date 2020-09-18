МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Москвичи смогут сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду, власти столицы прорабатывают запуск "Народного каршеринга", сообщил глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов в своей колонке на Едином транспортном портале.

"Мы уже прорабатываем запуск "Народного каршеринга". Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда им не пользуетесь. По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша же машина сможет заработать вам деньги, а городу — помочь разгрузить дороги. Приложение будет собственностью правительства Москвы, и мы будем внимательно смотреть профили пользователей — на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством", — сообщил Ликсутов.

Он добавил, что собственник машины будет определять, кому разрешить брать в аренду свою машину, исходя из возраста и опыта вождения, и где вернуть ее.