МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Республикой Корея, гражданам этих стран разрешат въезд на территорию РФ, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Отмечается, что полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск) возобновится с 21 сентября. С Южной Кореей (Сеул) — с 27 сентября.

"Для граждан еще четырех стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса. Распоряжение об этом утвердило правительство", — говорится в сообщении.

Гражданам указанных государств и тем, кто имеют там вид на жительство, разрешается въезд в Россию. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей было предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.