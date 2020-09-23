МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. "Группа ГАЗ" представила образцы первого российского коммерческого электромобиля Gazelle e-NN, готова начать производство новинки в ближайшее время, говорится в сообщении компании.

"На конвейере Горьковского автозавода собраны предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля Gazelle e-NN. В основе конструкции новой модели — единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предсерийные образцы представлены в виде представительского микроавтобуса, маршрутного микроавтобуса и грузопассажирского фургона-комби, электромобили собраны на заводском конвейере в рамках подготовки к старту серийного производства новой модели. Единая электроплатформа, разработанная конструкторами ГАЗа, позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого электротранспорта, включая спецтехнику, поясняет ГАЗ. Серийное производство готовы начать в ближайшие месяцы, сказал РИА Новости представитель компании.

"В конструкции электромобиля сочетаются унифицированные компоненты модельного ряда "Газель Next" (шасси, кузов, салон) и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Полная масса автомобиля — 4,6 тонн, грузоподъемность — до 2,5 тонн (бортовые модификации). Максимальная скорость — 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке — 120 километров", — приводит компания характеристики новинки.

По словам главы ГАЗа Вадима Сорокина, важнейшая задача, которая стоит теперь не только перед "Группой ГАЗ", но и перед всей российской машиностроительной отраслью, — организация собственного производства ключевых узлов и компонентов для электротранспорта, что позволит России обеспечить технологическую независимость в условиях глобальных изменений, развивать собственные инженерные и конструкторские компетенции и будет способствовать повышению конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках.