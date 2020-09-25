МОСКВА, 25 сен – ПРАЙМ. В интернете существует множество сайтов-обманок с рекламной ценой машины вдвое ниже, чем у официальных дилеров. Однако покупка в итоге может оказаться более дорогостоящей по ряду причин – вам могут предложить невыгодный кредит или поцарапанный автомобиль, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

"Суперскидки, размещенные на сайтах автосалонов – это психологическая приманка потребителя. Представленный на сайте автомобиль по низкой цене может не существовать в реальности. Заманивая клиента в офис, менеджеры делают ставку, что при личной беседе человека легче уговорить на модель, которую он изначально приобретать не собирался, и навязать невыгодные условия", — предостерегает эксперт.

Может оказаться и так, что модель автомобиля соответствует размещенной в рекламе, но, вот беда, на нем есть совсем маленькая царапина, которая, по словам продавца, никак не помешает в эксплуатации, добавляет Редин.

"Кроме того, в серых автосалонах клиенту могут озвучить относительно небольшую цену авто и низкую ставку по кредитному договору, а для того, чтобы "уникальным" предложением не воспользовался другой покупатель, дилер предлагает внести задаток за машину. После этого вдруг оказывается, что ставка по кредиту будет в разы выше, однако, задаток внесен и согласно Гражданскому кодексу возвращению не подлежит", — отмечает эксперт.

Прежде чем покупать автомобиль, Редин советует тщательнее изучать договор, сверять его с оригиналом ПТС и отказываться от дополнительных услуг, которые вам не требуются.