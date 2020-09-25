МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в августе упало на 44,6%, в годовом выражении, до 51 тысячи автомобилей, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство автомобилей для внутреннего рынка в отчетном месяце сократилось на 58,3%, до 7,8 тысячи машин, и автомобилей, направляемых на экспорт — на 41,1%, до 43,2 тысячи.

С начала года объем производства автомобилей в стране опустился на 40,2% и составил 518,1 тысячи машин. Для внутреннего рынка было произведено 93,6 тысячи машин, что на 46% меньше, чем год назад, а для экспорта — 424,5 тысячи, годовое снижение составило 38,8%.

"Продолжающийся кризис, связанный с коронавирусом, тормозит усилия по увеличению производства на фоне слабого спроса за рубежом вкупе с большими внутренними потерями", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes).

В июне SMMT прогнозировала, что по итогам всего текущего года объем производства автомобилей в Великобритании не достигнет и 1 миллиона.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.