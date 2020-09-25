МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. "Эфсиэй рус", официальный представитель Chrysler и Dodge на российском рынке, отзывает в России 1099 автомобилей из-за возможных проблем с креплением эмблемы на водительской подушке безопасности, сообщил Росстандарт.

"Причина отзыва транспортных средств: эмблема на водительской подушке безопасности (DAB) может быть плохо закреплена или ее крепление может ослабнуть. Это может привести к тому, что в момент срабатывания DAB эмблема и/или ее крепления могут оказаться не закрепленными на кожухе подушки безопасности. В результате в момент столкновения и срабатывания подушки безопасности эти не закрепленные детали могут полететь в салон", — поясняется в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта.