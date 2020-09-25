МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Больше всего в цене теряют компактные кроссоверы (34%), затем легковые автомобили классов C (31,8%) и D (31,6%). Как пишут "Известия", об этом говорится в совместном исследовании "СберАвтопарка" (входит в Экосистему Сбербанка) и агентства Russian Automotive Market Research,

В исследовании рассматриваются 15 самых популярных автомобилей в пяти классах.

От B-сегмента — Lada Granta, Kio Rio и Hyundai Solaris. От С-класса — Hyundai Elantra, Kia Ceed и Skoda Rapid, а от среднеразмерных седанов — Toyota Camry, Kia Optima и Hyundai Sonata.

Компактные кроссоверы представлены моделями Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, а среднеразмерные кроссоверы — моделями Skoda Kodiaq и Kia Sorento.

"Потеря стоимости является основной статьей расходов в стоимости владения автомобилем, в среднем составляя 29,3%", — считают аналитики. На потерю стоимости влияет популярность и срок пребывания модели на рынке.