МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Чтобы не стать жертвой обмана при покупке подержанного автомобиля, стоит тщательно проверить информацию о нем в базах данных ГИБДД, даже если речь идет о покупке у официального дилера. Приобретать автомобиль с рук лучше у человека, с которым вы лично знакомы или по рекомендации надежных людей, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.

"К сожалению, покупка подержанного автомобиля — это всегда лотерея, даже несмотря на то, что абсолютное большинство современных машин оставляют заметный след в различных базах данных", — пояснил он.

Стоит разделить ситуацию на покупку подержанного автомобиля у официального дилера и приобретение машины с рук. Очевидно, что дилер дает определенную гарантию на юридическую чистоту и техническое состояние приобретаемой машины, однако ни в коем случае не стоит верить этому на слово.

На сайте ГИБДД можно и нужно проверить автомобиль на предмет зарегистрированных аварий, недоплаченных штрафов или ограничений, наложенных на автомобиль, например, со стороны службы судебных приставов.

"И если информация будет обнадеживающей, автомобиль вам нравится, и цена устраивает, то можно отважиться на приобретение. Однако даже в этом случае лучше воспользоваться услугами специалиста по подбору авто — стоит это недорого, но может сэкономить и нервы, и деньги. И конечно, всегда очень внимательно читайте договор о приобретении автомобиля, особенно если речь идет о кредите. С неофициальными дилерскими центрами, которые торгуют подержанными авто самых разных брендов, лучше не связываться вовсе", — советует Васильев.

В любом случае, до того, как отправиться за машиной в конкретную компанию, почитайте отзывы в интернете — благодаря Всемирной паутине о ней можно узнать много интересного и не повторить чужие ошибки.

По словам эксперта, приобретая автомобиль с рук, лучше это делать у человека, с которым вы лично знакомы, или его порекомендовали надежные, на ваш взгляд, люди. Также можно воспользоваться услугами автоподборщика, что не исключает вашего собственного участия в проверке автомобиля по базам данных ГИБДД.

"И конечно, не стоит верить незнакомым людям, что машина никогда не попадала в аварии, на ней на дачу ездил дедушка, которому сейчас срочно понадобились деньги на лечение любимой болонки. Любые истории с эмоциональной нагрузкой всегда являются прелюдией к большому обману", — предупредил эксперт.