МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу Sollers Вадима Швецова) с октября переходит на пятидневный режим работы после частичного возврата к нему в сентябре, сообщил РИА Новости представитель компании.

"С 1 октября Ульяновский автомобильный завод будет работать в полном пятидневном режиме по федеральному графику. В настоящий момент производственная программа ООО "УАЗ" сконцентрирована на выполнении заказов государственного и корпоративного секторов. На производстве по-прежнему действуют усиленные меры санитарной безопасности", — сказал собеседник агентства.

Ульяновский автозавод в начале августа возобновил производство после корпоративного отпуска и две недели сохранял четырехдневный рабочий режим, выполняя заказы в рамках опережающих закупок автомобильной техники для ряда министерств и государственных ведомств, а также электросетевого холдинга "Россети", сообщал представитель компании.

В сентябре автозавод частично вернулся на пятидневку: первую и третью неделю работал в пятидневном режиме, вторая и четвертая недели — сокращенные на день.