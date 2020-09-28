МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. МВД России подготовило проект постановления, вносящий изменения в перечень неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать автомобиль, в их числе дефекты рулевого управления и коррозия тормозной системы.

В проекте, опубликованном в понедельник на портале проектов нормативно-правовых актов, отмечается, что постановление вступит в силу с 1 июня 2021 года, а документ разработан для "гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Согласно проекту, перечень неисправностей, при наличии которых нельзя эксплуатировать транспортное средство, будет расширен и конкретизирован по сравнению с действующей версией.

В частности, в проекте прописано, что эксплуатация автомобиля будет запрещена при "наличии коррозии в тормозной системе, грозящей потерей герметичности или разрушением". Или если "глушители шума истечения сжатого воздуха из тормозной системы у транспортных средств с пневматическими тормозными системами негерметично закреплены и неисправны".

Кроме того, использовать автомобиль будет нельзя, если "в рулевом механизме и рулевом приводе применяются детали со следами остаточной деформации, трещинами и другими дефектами". Также нельзя эксплуатировать транспортное средство, если "происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе, вопреки желанию и ожиданиям водителя", следует из документа.

Предполагается, что нельзя будет ездить на автомобиле, если отсутствуют или не работают устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар, "предусмотренные эксплуатационной документацией транспортного средства".

Проект документа сейчас находится на стадии публичного обсуждения.