МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Чаще всего этим летом пассажиры забывали в такси зонты, кошельки и электронные сигареты, кроме того, в лидерах часто забываемых предметов были самокаты, говорится в исследовании сервиса заказа такси "Ситимобил", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на анализе данных обращений пассажиров и водителей о забытых вещах в такси с мая по август 2020 года.

"Еженедельно служба поддержки получает 1,2-1,5 тысячи подобных сообщений. Чаще всего этим летом в такси забывали зонты (36%), кошельки (34%) и электронные сигареты (33%)", — уточняется в исследовании.

Кроме того, в этом году пользователи стали настоящими адептами городской микромобильности – одним из самых часто забываемых в такси предметов стали самокаты (20%). "Среди других популярных забытых вещей различные предметы одежды (25%) – куртки, кофты, шляпы, туфли, перчатки и даже шарфы и варежки", — отмечают аналитики.

Различные техно-аксессуары также прочно удерживают свое место в числе часто забываемых вещей – это зарядные устройства, провода, беспроводные наушники, смартфоны и ноутбуки. Реже, но все же регулярно пользователи забывают чемоданы, футляры и книги, папки и портфели, поясняется в исследовании.

Иногда пассажиры после поездки разыскивают действительно странные предметы – например, заточку и ножницы. Иногда поддержка получает просьбу разыскать бутылку, пакет с продуктами и банковскую карту, резюмировали авторы исследования.