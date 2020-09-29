МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России опубликовал мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в региональном разрезе за период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года, по итогам подсчетов Москва, а также еще две области переместились из "желтой" зоны в "зеленую", наименее рисковую. Запущен новый сервис проверки данных ОСАГО

"На фоне улучшающихся показателей (снижение средней выплаты, частоты страховых событий и скользящего коэффициента выплат) в "зеленую" зону из "желтой" переместились Москва, Ивановская и Ульяновская области", — сообщил регулятор.

Также ЦБ выделил восемь субъектов РФ, которые попали в самую неблагоприятную, "красную" зону. Они те же, о которых Банк России сообщал по итогам подсчетов в первом квартале: Адыгея, Приморский край, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия и Ингушетия.

Суммарная доля сборов в этих регионах равна 3,1% российского рынка ОСАГО, а доля выплат выросла до 6,3% с 5,9%. При этом ЦБ отмечает позитивные сдвиги в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Адыгее. Однако, несмотря на позитивную динамику, основные подсчитываемые показатели остаются высокими и не дают этим регионам выйти из "красной" зоны.

Вблизи границ "красной" зоны оказались Краснодарский и Ставропольский края, Севастополь, Волгоградская область, Забайкальский край, Хакасия, Астраханская область, Челябинская область, Нижегородская область, Тыва, Новосибирская и Ростовская области.

Кроме того, по данным ЦБ, за скользящий год средняя выплата по ОСАГО в целом в России выросла на 4,6%. Частота страховых случаев по РФ в целом снизилась до уровня 5,4% (по итогам 2018–2019 годов частота превышала 5,7%). За счет снижения объемов выплат по ОСАГО во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса скользящий коэффициент выплат по РФ за год стабилизировался на уровне 64,8%.