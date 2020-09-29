МОСКВА, 29 сентября. — ПРАЙМ. МВД России предлагает внести дополнительные основания для наложения штрафов на автомобилистов за нарушения правил дорожного движения. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Российских автовладельцев осенью ожидают три нововведения

Изменения предлагается внести в Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. В документе приводится новый перечень неисправностей и условий, при которых ‎эксплуатация транспортных средств запрещается.

В частности, нарушением будет считаться эксплуатация машин с летними шинами зимой и шипованными — летом. По решению органов исполнительной власти регионов сроки, определяющие летний и зимний период, могут быть увеличены. При этом зимние, равно как и шипованные шины, в случае их применения, должны быть установлены на все колеса.

Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. При этом окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. Нарушением будет также считаться создание зеркального эффекта покрытием стекол.

В верхней части ветрового стекла допускается наличие выполненной в массе стекла светозащитной полосы либо прикрепление прозрачной цветной пленки. Кроме того, не должно быть трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя.

Также новые правила будут требовать наличия стекол и противосолнечных козырьков, если изготовитель машины их предусмотрел в эксплуатационной документации.

Будет запрещено устанавливать дополнительные предметы или наносить покрытия, которые ограничивают обзорность с места водителя. Исключения из этого запрета распространяются на такие устройства, как зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенны, нагревательные элементы, устройства размораживания и осушения ветрового стекла.

Статья 12.5 КоАП РФ предусматривает в случае выявления у автомобиля таких несоответствий техническим требованиям штраф 500 рублей или вынесение предупреждения.