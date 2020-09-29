Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян
МОСКВА, 29 сентября. — ПРАЙМ. МВД России предлагает внести дополнительные основания для наложения штрафов на автомобилистов за нарушения правил дорожного движения. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагается внести в Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. В документе приводится новый перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещается.
В частности, нарушением будет считаться эксплуатация машин с летними шинами зимой и шипованными — летом. По решению органов исполнительной власти регионов сроки, определяющие летний и зимний период, могут быть увеличены. При этом зимние, равно как и шипованные шины, в случае их применения, должны быть установлены на все колеса.
Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. При этом окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. Нарушением будет также считаться создание зеркального эффекта покрытием стекол.
В верхней части ветрового стекла допускается наличие выполненной в массе стекла светозащитной полосы либо прикрепление прозрачной цветной пленки. Кроме того, не должно быть трещин на ветровых стеклах в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла со стороны водителя.
Также новые правила будут требовать наличия стекол и противосолнечных козырьков, если изготовитель машины их предусмотрел в эксплуатационной документации.
Будет запрещено устанавливать дополнительные предметы или наносить покрытия, которые ограничивают обзорность с места водителя. Исключения из этого запрета распространяются на такие устройства, как зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенны, нагревательные элементы, устройства размораживания и осушения ветрового стекла.
Статья 12.5 КоАП РФ предусматривает в случае выявления у автомобиля таких несоответствий техническим требованиям штраф 500 рублей или вынесение предупреждения.
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