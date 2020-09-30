МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. "Вольво Карс", официальный представитель изготовителя Volvo на российском рынке, отзывает 1627 автомобилей Volvo в России из-за возможных проблем с креплением ремня безопасности на переднем сиденье, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является проблема, связанная с креплением ремня безопасности, установленного с наружной стороны переднего сиденья. При определенных условиях со временем может пострадать прочность троса крепления ремня безопасности переднего сиденья", — объясняет Росстандарт.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. На всех автомобилях будет заменено крепление ремня безопасности на новую деталь, уточняет Росстандарт.