МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Автомобили Lada уже второй год подряд становятся самыми популярными среди клиентов российских лизингодателей в январе-сентябре, хотя некоторые компании отмечают рост спроса и на премиальные марки, несмотря на влияние COVID-19, свидетельствует опрос отраслевых предприятий, проведенный РИА Новости.

Как следует из данных крупнейших российских лизинговых компаний ("Европлан", "Газпромбанк Лизинг" и "ВТБ Лизинг"), тольяттинский производитель второй год подряд опережает зарубежные марки. В "Европлане" считают, что основным критерием выбора сегодня для россиян является цена. "Повышенным спросом в сегменте новых авто, очевидно, пользуются демократичные марки. Но данный тренд не связан с пандемией, он начался еще в 2019 году", — отмечают в компании.

Второе место в топ-5 популярных марок, по данным лизингодателей, делят Kia ("Европлан"), Toyota ("Газпромбанк Лизинг") и Volkswagen ("ВТБ Лизинг"). Причём немецкий производитель среди клиентов лизинговой компании Carcade (входит в "Газпромбанк Лизинг") поднялся с 4-го места в 2019 году на первое в текущем. В пятёрку также входят Nissan, Hyundai и Renault.

По словам генерального директора группы компаний "Газпромбанк Лизинг" Максима Агаджанова, на фоне кризисных явлений в российской экономике из-за COVID и волатильности рубля в портфеле компании выросла доля премиальных марок — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus. "Этот сегмент, как показывает опыт прежних кризисов, меньше всего страдает в непростые для рынка времена. Топ-10 брендов на 28% против 23% годом ранее представлен премиумом", — отмечает топ-менеджер.

В "Европлане" добавляют, что в кризис меньше всего проседает "премиальный" сегмент авто и этот год не стал исключением. По данным "ВТБ Лизинг", в этом сегменте лидерами по приросту стали BMW и Mercedes-Benz.

"Премиум-сегмент исторически менее подвержен кризисным явлениям, поэтому мы уверены в его дальнейшем устойчивом росте. BMW и Mercedes-Benz имеют заводы по производству на территории РФ, поэтому смогли быстрее остальных марок удовлетворить спрос покупателей по поставке автомобилей", — рассказал начальник управления развития автолизинга "ВТБ Лизинг" Вячеслав Михайлов.

ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС ВЕРНУЛ ПРОДАЖИ

Отраслевые компании считают, что ограничительные меры на фоне пандемии, безусловно, отразились на объемах продаж. По данным "Газпромбанк Лизинга", клиентам было недопродано около 70 тысяч легковых авто из-за закрытия автосалонов в апреле-мае. Впрочем, снятие ограничений привело к резкому буму на легковую технику за счёт отложенного спроса.

"Основными факторами для роста в масс-сегменте стали стартовавшие в мае программы поддержки Минпромторга для сегмента такси и арендных компаний, а также сформировавшийся за время режима самоизоляции отложенный спрос", — говорит Михайлов. В "Европлане" добавили, что это несколько уравновесило итоговую ситуацию по продажам техники.

По оценкам лизингодателей, до конца года кардинальных скачков в отрасли по объёмам продаж и изменений итогового рейтинга ждать не стоит. Так, Михайлов предполагает, что возможно, в список лидеров по приросту добавятся одна-две марки как в премиум, так и в масс-сегментах. Агаджанов добавляет, что топ-5 марок в рейтинге сохранится, вероятно, с незначительной корректировкой занятых позиций.