С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — ПРАЙМ. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге в третьем квартале 2020 года увеличил выпуск автомобилей на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 59 тысяч, сообщает OOO "Хендэ Мотор СНГ".

"Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Санкт-Петербурге за третий квартал 2020 года произвел 59 тысяч автомобилей. Это на 7% больше, чем показатель за аналогичный период 2019 года", — говорится в сообщении.

Всего за девять месяцев этого года завод выпустил 149 тысяч автомобилей. В январе-сентябре объем экспортных поставок завода составил 12,7 тысячи автомобилей, что почти на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В последние две недели июля сотрудники завода находились в коллективном отпуске. После его окончания, в августе, предприятие возобновило работу на полную производственную мощность на фоне ослабления ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой. В настоящее время завод продолжает работать с полной загрузкой производственных мощностей – в три смены. При этом предприятие строго соблюдает все меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" планирует в 2020 году выпустить более 200 тысяч автомобилей. В 2019 году завод выпустил 245 тысяч автомобилей.

Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге. Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.