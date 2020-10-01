МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В АвтоВАЗе вновь приняли решение увеличить цены на весь модельный ряд автомобилей. Исключение составила модель Lada 4x4 Bronto.

Согласно расмещенным на сайте компании прайс-листам, стоимость базовой Lada 4x4 выросла на 1,5%, до 582 тысяч рублей. Lada Granta в кузове седан подорожала на 1,7%, до 484 тысяч рублей, Granta лифтбэк — на 1,8%, до 503 тысяч, Granta универсал — на 1,6%, до 511 тысяч, а Largus универсал — на 1,5%, до 646 тысяч.

Lada Largus фургон и Lada Vesta выросли в цене на 2,1%: теперь покупателям придется заплатить за эти модели 633 и 668/749 тысяч рублей соответственно (седан/универсал). Цена Lada Xray выросла на 1,1% — до 654 тысяч, Lada Niva — на 1,6%, до 738 тысяч рублей.

В начале года в АвтоВАЗе уже поднимали цены на машины Lada, а затем 1 апреля и 1 мая. Каждый раз повышение было несущественным — в пределах 1-2%.

Опрошенные РИА Новости эксперты до этого прогнозировали, что цены на автомобили в России будут постепенно расти, что вызвано падением курса рубля. По их словам, доля иностранных комплектующих в компонентной базе отечественных производителей все еще значительна.