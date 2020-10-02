МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla планирует в 2021 году выйти на рынок Индии, заявил основатель компании Илон Маск.

"В следующем году точно. Спасибо за ожидание", — написал Маск в Twitter в ответ на сообщение с фотографией футболки с надписью "India wants Tesla" ("Индия хочет Tesla").

Это уже не первое заявление Маска по поводу выхода на рынок Индии. Так, в марте 2019 года он писал, что хотел бы, чтобы Tesla была в стране "уже в этом году". "А если нет, то в следующем точно", — писал тогда основатель Tesla.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.