МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Производство и поставки американского производителя электромобилей Tesla выросли в третьем квартале 2020 года почти в 1,5 раза в годовом выражении, говорится в релизе компании.

Так, поставки Tesla в третьем квартале составили 139,3 тысячи против 97 тысяч в 2019 году, а производства — 145,036 тысячи против прошлогоднего показателя в 96,155 тысячи.

При этом по состоянию на 15.33 мск акции Tesla дешевеют на предварительных торгах на 3,9%, до 430,8 доллара.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.