МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Рынок лизинга автомобилей в РФ в августе вырос на 11,1% по сравнению с июлем – до 22 тысяч сделок, что стало рекордом за весь 2020 год, следует из ежемесячного обзора аналитического агентства "Автостат".

"Напомним, что ранее наибольший показатель автолизинга был отмечен в марте и июле (по 19,8 тысячи штук), а минимальным остается апрельский (9,1 тысячи штук)", — говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что более 60% всех лизинговых сделок пришлось на сегмент легковых автомобилей. Так, в августе их передано в лизинг на 17,3% больше, чем в предыдущем месяце – 13,5 тысячи штук. Около 22% купленных в лизинг автотранспортных средств составили грузовики — 4,8 тысячи единиц. Легких коммерческих автомобилей оформлено в лизинг всего на сотню больше июльского результата – 3 тысячи единиц.

Рост также показали сделки по передаче в лизинг автобусов – 800 единиц, что на 60% выше июльских результатов.