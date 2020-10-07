КАЛИНИНГРАД, 7 окт — ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" начал производство седана бизнес-класса Hyundai Sonata по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой, сообщила пресс-служба предприятия.

"Автотор", Hyundai Motor Company, "Хенде Мотор СНГ" подписали соглашение о начале массового производства Hyundai Sonata по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) 6 октября 2020 года. Пилотное производство осуществлялось с сентября по начало октября 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для производства Hyundai Sonata в эксплуатацию ввели новую сварочную линию с усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением. По итогам совместной работы специалистов "Автотор" и Hyundai Motor Company на основании достигнутых показателей уровня качества производства пилотной партии было принято решение о серийном выпуске новой модели.

Hyundai Sonata – первая легковая модель в линейке автомобилей Hyundai, которые выпускает "Автотор" по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. С 2017 года на калининградском предприятии в режиме полного цикла производятся только коммерческие автомобили Hyundai.

Как отметили на предприятии, запуск производства новой модели со сваркой и окраской кузова состоялся в рамках реализации обязательств, предусмотренных Специальным инвестиционным контрактом, подписанным "Автотором" с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2 миллиона автомобилей.