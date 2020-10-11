МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Россияне, желающие приобрести автомобиль, из-за падения рубля и опасений второй волны коронавируса решили поспешить с покупкой, но выбор машин у дилеров все еще достаточно ограничен, а цены уже начали постепенно расти, пишет «Российская газета».

После трех месяцев снижения реализации новых машин из-за действующих в России ограничительных мер, в июле был зафиксирован положительный сравнительный показатель покупок новых машин — плюс 6,8%.

Однако на фоне остановок автозаводов на летние каникулы повышенный спрос привел к дефициту автомобилей у дилеров, в итоге российский авторынок по итогам августа понизился на 0,5%. Но в сентябре он вновь устремился вверх — по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России реализовано 154,4 тысяч новых машин, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Тем не менее, результат за девять месяцев 2020 года ниже прошлогоднего на 13,9% — 1,1 миллиона автомобилей.

Руководитель экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин отметил, что в сентябре объем продаж упирался в доступность автомобилей. Есть марки, по которым к концу месяца автомобилей не осталось совсем, а есть бренды, по которым поставки пошли.

«Продолжающееся падение курса рубля, безусловно, поддерживает повышенный спрос на автомобили — люди стараются купить автомобили по старым ценам, понимая, что они непременно вырастут», — отметил он.

Директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников считает, что нестабильность курса рубля — один из ключевых факторов, которые сегодня стимулируют спрос на автомобильном рынке. Покупатели ждут скорого роста цен, и те, кто собирался купить машину в ближайшее время, торопятся это сделать до вероятного подорожания.

АвтоВАЗ и Renault, у которых месяцем ранее было падение реализации, в сентябре смогли выйти в "плюс". Рост продаж у них превышает среднерыночное значение, как и таких лидеров рынка, как Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda.

Наилучшую положительную динамику на российском авторынке сохраняют производители из КНР, в сентябре марка Chery стала лидером в этом сегменте, обогнав Haval. Плохо продаются большинство японских брендов — Toyota, Nissan, Mitsubishi и Mazda.

Мирошников отмечает, что заметное преимущество сейчас получают бренды, которые могут обеспечить доступность своих моделей.

В то же время, несмотря на то, что ситуация с поставками новых автомобилей в целом нормализовалась, по многим брендам все еще ощущается дефицит. По оценкам компании Fresh Auto, из-за обвала рубля стоимость новых машин выросла на 3-10%, и ввиду отсутствия укрепления российской валюты стоит к зиме ожидать очередного повышения цен еще на 5-10%.

По мнению Зябина, ощутимый дефицит по большинству марок сохранится до конца декабря. А если ситуация со второй волной коронавируса ухудшится и будут вводиться локальные локдауны, как это уже произошло на ряде автозаводов Юго-Восточной Азии, то проблемы с поставками могут сохраниться и в первом квартале 2021 года.