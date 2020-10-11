МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. В России начали расти объемы продаж новых автомобилей, хотя выбор машин остается ограниченным на фоне пандемии пишет "Российская газета".

Как отмечает издание, на покупку машин россиян толкает падение рубля и опасение новой волны ограничительных мер.

В сентябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России было продано 154,4 тысячи новых машин. Рост составил 3,4 процента по сравнению с прошлым годом за тот же период.

Однако в целом по итогам девяти месяцев в России было продано на 1,1 миллиона машин меньше из-за ограничительных мер в апреле-июне.

Теперь, по мнению главы экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артема Зябина, объем продаж упирается в доступность автомобилей. По его словам, "есть марки, по которым к концу месяца автомобилей не осталось совсем, а есть бренды, по которым поставки пошли".

Председатель правления АГ "Авилон" Андрей Павлович считает, что дефицит автомобилей продолжит влиять на рынок, а повышенный спрос на машины "начнет понемногу снижаться в декабре".