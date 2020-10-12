МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск признанного банкротом индивидуального предпринимателя из Ростова-на-Дону Олега Ивуса, требовавшего взыскать почти 91 миллиард рублей с автопроизводителей Kia и Hyundai, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Иск был заявлен о взыскании компенсации за нарушение прав истца на товарный знак XLine. Ответчиками в иске указаны южнокорейская Kia Motors Corporation и российские "Киа Моторс Россия и СНГ" и "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус".

По данным Роспатента, товарный знак XLine Ивус зарегистрировал на свое имя в 2015 году с приоритетом от 2013 года. Он распространяется на несколько классов товаров и услуг, в том числе на колеса и шины для автотранспортных средств, ремонт и техобслуживание автомобилей.

Между тем, в конце 2017 года в России стартовали продажи Kia Rio X-Line, тогда же Kia представила модель Picanto X-Line, которая появилась на рынке год спустя.

Сумма иска Ивуса, поданного его финансовым управляющим Натальей Шепиловой, рассчитана как двукратная стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Для расчета истец использовал базовую цену на Kia Rio X-Line — 874,9 тысячи рублей) и число проданных автомобилей с ноября 2017 по декабрь 2018 года — 51,9 тысячи единиц.

Kia Motors в 2019 году предприняла попытку лишить Ивуса прав на бренд XLine. Иск автопроизводителя рассматривался в рамках дела о банкротстве предпринимателя, и суд в Ростове-на-Дону пришел к выводу, что лишение должника прав на бренд нарушит интересы его кредиторов, так как это материальный актив, за счет реализации которого могут быть погашены обязательства Ивуса.

Основными кредиторами ИП являются БМ-банк из группы ВТБ с требованиями на 579 миллионов рублей, банк "Открытие" (45 миллионов рублей) и ВТБ (около 9 миллионов рублей). В рамках дела о банкротстве спорный бренд в марте был выставлен на торги с начальной ценой около 3,6 миллиарда рублей. О результатах торгов пока не сообщалось.