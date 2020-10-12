МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ представил вице-премьеру Юрию Борисову стратегию развития транспортных средств на водородном топливе, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.

"Во время визита (на завод опытных конструкций и в дизайн-центр НАМИ — ред.) Юрию Борисову рассказали о перспективных технологиях, над которыми сейчас работают специалисты института. ФГУП "НАМИ" совместно с "Росатомом", Российской академией наук, министерством науки и высшего образования и "Газпромом" разрабатывает стратегию развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет разработана линейка автомобилей на водородных топливных элементах", — сказали в аппарате Борисова.

Ключевой современный проект НАМИ — линейка автомобилей Aurus. В ходе визита в НАМИ вице-премьер осмотрел опытное производство прототипов автомобилей и дизайн-центр, а также пообщался с коллективом инженеров и конструкторов института.