МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило кредитный рейтинг эмитента американской компании Tesla до "BB-" с "B+", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Продолжающееся глобальное расширение и улучшение эффективности производства показывают, что компания продолжает укреплять свое конкурентное положение", — говорится в сообщении.

Аналитики S&P отмечают, что поставки Tesla в третьем квартале почти в 140 тысяч электромобилей оказались лучше прогнозов агентства. Кроме того, средства от выпуска акций повысили ликвидность компании, что улучшило оценку агентства по финансовым рискам Tesla.

Стабильный прогноз отражает мнение S&P о том, что конкурентное положение Tesla остается сильным и что кредитные показатели компании будут в соответствии с ожиданиями аналитиков агентства.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.