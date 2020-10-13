МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Компания Ford сняла седаны с производства, поскольку этот сегмент авторынка демонстрирует отрицательную динамику, сообщил изданию Ford Authority вице-президент североамериканского подразделения Ford и вице-президент Ford Motor Company Кумар Галхотра.

В последние месяцы одна из ведущих автомобилестроительных компаний мира один за другим сняла с производства ранее популярные седаны — такие, как Fiesta и Focus, Taurus, Fusion и Lincoln MKZ. Нынешний год станет последним для Lincoln Continental. Сейчас Ford Mustang и Ford GT остались единственными в своем роде автомобилем в североамериканском модельном ряду Blue Oval.

"Ключевым моментом здесь является то, что сегмент седанов, и не только у нас, находится в упадке в течение очень долгого времени, и этот спад ускоряется последние несколько лет", — отметил Галхотра.

В рамках расширения линейки кроссоверов, внедорожников и грузовиков Ford будет выпускать ряд новых моделей, в том числе Bronco, Bronco Sport и Mustang Mach-E, а также разрабатываемый компактный цельный пикап Maverick.

"Наша отрасль очень ресурсоемкая — мы должны создать конкретный продукт и производственные мощности, чтобы изготавливать его, а также отработать все инструменты и поставщиков — на это могут быть потрачены миллиарды долларов", — пояснил топ-менеджер.

В этих условиях, по его словам, встал вопрос, куда вкладывать капитал. "Хотим ли мы инвестировать его в сокращающийся сегмент или хотим инвестировать в растущий сегмент?" — задался он вопросом.

Таким образом, Ford перенаправил инвестиции на создание ряда новых продуктов. «Поэтому мы приняли решение инвестировать в растущий сегмент, такой как Bronco, как Mach-E, как Bronco Sport, так что у нас будет существенно больше продуктов, и они более чем компенсируют потерю седанов. Поскольку рынок не покупал эти автомобили, просто не имело смысла продолжать инвестировать в них", — пояснил Галхотра.