МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Самыми затратными статьями расходов для российских автомобилистов являются бензин и оплата налогов и штрафов, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"53% опрошенных отметили покупку бензина в качестве наиболее расходной статьи в рамках содержания и обслуживания личного транспорта. На втором месте оказались оплата налогов и штрафов — так ответили 18% респондентов", — говорится в исследовании.

Помимо этого, в числе самых актуальных автомобильных трат российские автовладельцы назвали ремонт и сервисное обслуживание (16%), а также страхование и платные парковки (7% и 6% соответственно).

Отмечается, что жители Москвы чаще других автолюбителей тратят свои средства на платную парковку (10%), а также на оплату налогов и штрафов (24%). В свою очередь петербуржцы больше всех тратят деньги на ремонт и сервисное обслуживание (23%), при этом в северной столице самый низкий процент тех, кто отметил топливо в числе своих основных расходов на автомобиль (45%).

Наибольшая часть транспортных расходов уходит на топливо у жителей Ростова-на-Дону и Воронежа – 60% и 59% опрошенных в этих городах отметили его как основную статью своих расходов на автомобиль. Расходы на страховки как наиболее затратную статью бюджета на содержание машины в большей степени отмечали жители Омска (10% опрошенных), реже всего — жители Самары (4% автомобилистов).

Исследование проводилось в августе методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. Размер выборки – 1536 человек.