МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ демонстрирует рост на протяжении трех последних месяцев, увеличившись в сентябре на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив 565 тысячи машин, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам сентября нынешнего года составил 565 тысяч единиц, что на 24% выше результатов прошлого года. В августе этот показатель составил плюс 11%, а в июле плюс 14%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером среди брендов в сентябре традиционно стала Lada (объем перепродаж увеличился на 15%, до 128 тысяч машин). В пятерку брендов-лидеров по итогам сентября также вошли японские марки Toyota (63 тысячи) и Nissan (32 тысячи) и корейские Hyundai и Кia (также примерно по 32 тысячи).

При этом, по оценке аналитиков, с начала года рынок легковых машин с пробегом в РФ еще находится "в минусе": его объем составил порядка 3,9 миллиона авто, что на 2% меньше, чем за первые три квартала прошлого года.