БРЮССЕЛЬ, 13 окт — ПРАЙМ. Брюссельский автосалон Brussels motor show, который должен был пройти в январе 2021 года, был перенесен на начало 2022 года в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении организатора салона — автомобильной федерации Бельгии и Люксембурга.

"Федерация пришла к выводу, что неопределенность ситуации с пандемией не позволяет физически провести салон автомобилей, мотоциклов и малотоннажных грузовиков в январе 2021 года. Мы не хотим ни в коем случае нарушать меры безопасности, ограничения по контактам, выполнения которых правительство требует от всех граждан и организаций", — заявил директор салона Пьер Ламанд.

По данным организаторов, брюссельский автомобильный салон пройдет с 14 по 23 января 2022 года.

Ранее федеральное правительство Бельгии сообщило о новых мерах по противодействию коронавирусу. Как пояснил министр здравоохранения Франк Ванденбрук, власти решили сократить разрешенные близкие контакты вне дома с пяти до трех человек.

Местным властям разрешено принимать дополнительные меры в зависимости от ситуации. Городские власти Брюсселя решили закрыть на месяц все кафе и бары уже с минувшего четверга. В двух бельгийский провинциях уже введен комендантский час.

Штаб по борьбе с коронавирусом признал в понедельник, что, несмотря на принятые меры, взять под контроль распространение опасного заболевания не удалось. За прошедшую неделю ежедневно фиксировалось более 4 тысяч новых случаев COVID-19, что почти на 90% больше, чем за предыдущий период. При этом каждый десятый тест на COVID-19 в Бельгии в настоящее время положительный.

Всего с начала кризиса в Бельгии скончались 10211 заболевших коронавирусом.