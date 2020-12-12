МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Все парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Названы самые угоняемые автомобили в России

"С 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы — бесплатные, кроме плоскостных парковок со шлагбаумом. В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час", — говорится в сообщении.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, водителям необходимо быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах.

"Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций", — отметил Ликсутов.