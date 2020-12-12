2020-12-12T23:49:00+03:00
2020-12-12T23:58:19+03:00
2020-12-12T23:49:00+03:00
2020
https://1prime.ru/business/20201212/832569523.html
Власти Москвы рассказали о бесплатных парковках в новогодние праздники
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Все парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "С 1 по 9... ПРАЙМ, 12.12.2020
новый год, парковка, москва, авто, новости, бизнес, авто
https://1prime.ru/images/83256/95/832569520.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83256/95/832569520.jpg
https://1prime.ru/images/83256/95/832569517.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83256/95/832569517.jpg
https://1prime.ru/images/83256/95/832569514.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83256/95/832569514.jpg
https://1prime.ru/auto/20201211/832560781.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Все парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"С 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы — бесплатные, кроме плоскостных парковок со шлагбаумом. В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час", — говорится в сообщении.
Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, водителям необходимо быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах.
"Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций", — отметил Ликсутов.