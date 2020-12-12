МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Госдума РФ планирует до конца года принять законопроект о введении штрафов за неуплату проезда по платной автодороге, согласно поправкам ко второму чтению штраф для легковых машин предлагается снизить с изначальных 2,5 тысячи рублей до 1,5 тысячи, рассказал РИА Новости автор поправок, депутат Зариф Байгускаров. Названы самые угоняемые автомобили в России

Госдума приняла законопроект в первом чтении 22 октября. Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьей 12.21.4 "Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог". Предполагалось, что неоплата проезда по платным автомобильным дорогам для легковых автомобилей будет грозить штрафом в размере 2,5 тысячи рублей, для грузовых машин и автобусов — 5,5 тысячи рублей.

Парламентарий пояснил, что изменения вносятся в КоАП во исполнение ранее принятого закона, согласно которому допускается работа платных дорог без шлагбаумов с фото- и видеофиксацией, оплачивать проезд по которым автомобилисты будут самостоятельно. Законопроект нужен для того, чтобы была ответственность за неуплату проезда по этим дорогам, добавил депутат.

"По поправкам, которые мы внесли, предусматривается, что штраф для всех легковых машин составит 1,5 тысячи рублей, штраф для автобусов и грузовых машин будет 5 тысяч рублей. Мы также поправками предусматриваем возможность оплаты долга в течение 20 дней, штраф в этом случае накладываться не будет", — рассказал Байгускаров. Бензин не нужен. Россияне получат дешевый электромобиль от "Камаз"

По словам депутата, еще одной существенной поправкой ко второму чтению стала норма, согласно которой автомобилист за сутки может быть оштрафован только один раз, несмотря на количество фиксаций. Он отметил, что заниматься составлением протоков будет Ространснадзор. "У нас это вводится экспериментально, поэтому такие поправки нужны, чтобы это не было обременительно для наших автомобилистов. Это гуманно, если человек пропустил, забыл, ему дается 20 дней для того, чтобы заплатить за проезд", — отметил Байгускаров.

Парламентарий добавил, что профильный комитет поправки одобрил. "Мы предполагаем рассмотреть этот законопроект до Нового года, чтобы 1 января он вступил в силу. Мы вопрос обсуждали с общественностью и с организациями по автомобильному транспорту. В принципе возражений нет. Мы планируем его рассмотреть на будущей неделе. Срочных законопроектов, которые нужно рассмотреть, много, и этот законопроект входит в их число", — заключил депутат.