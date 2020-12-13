МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В автосалонах участились случаи обмана клиентов, пишут "Известия" со ссылкой на материалы Роспотребнадзора, куда приходят, в частности, жалобы на мошеннические схемы и навязывание дополнительных услуг при покупке новых и подержанных автомобилей. Названы самые продаваемые автомобили у россиян в ноябре

Например, клиентов заманивают несуществующей низкой ценой и выгодными кредитами, а потом требуют аванс без показа нужной модели. Когда обман вскрывается, договор уже оказывается подписан.

Как уточняют участники отрасли, речь в первую очередь речь идет о неофициальных салонах, где представлены новые и подержанные машины от различных брендов. Официальным дилерам на подобные ухищрения идти чаще всего нет смысла.

Также популярный прием среди недобросовестных продавцов — указание в рекламе и при обращении к ним по телефону недостоверной, сильно заниженной цены автомобиля. Стоимость может отличаться от рыночной на 300–500 тысяч рублей и больше. Мошенники таким способом завлекают клиентов в свой салон, убеждая, что машина стоит на складе, и ее можно приобрести в любой момент, а когда нужного автомобиля в наличии не оказывается, то покупателей убеждают приобрести более дорогую комплектацию.

Эксперт общества защиты прав потребителей "Общественный контроль" Сергей Емельянов обращает внимание на то, что главное — это избегать "серых" дилеров, которые могут часто менять названия, владельцев, мухлевать с документами.

В Роспотребнадзоре советуют внимательно изучать отзывы о компаниях, которые продают машины. Лучше изучить несколько сайтов: мошенники часто используют подставные ресурсы, где сами публикуют положительные отзывы.

Также в ведомстве призывают с осторожностью относиться к предложениям продажи автомобилей по цене ниже рыночной.

Тем, кто столкнется с противозаконными действиями в автосалоне, советуют обращаться к производителю и непосредственному виновнику-продавцу с претензией. Также следует отправить жалобу непосредственно в Роспотребнадзор. К обращению нужно приложить документированные доказательства, а также претензионную переписку с продавцом. Также есть вариант обратиться в суд, а если усматривается очевидное мошенничество — в полицию.

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