МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Картина "Ещё по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном в главной роли получила главную премию Европейской киноакадемии как "лучший фильм" года, сообщается на сайте академии. Warner Media намерена сократить расходы на 20% из-за коронавируса

Премия Европейской киноакадемии существует с 1988 года, согласно замыслу создателей, она противопоставлена американскому "Оскару". Победителю вручается бронзовая статуэтка "Феликс".

Фильм "Ещё по одной" принес также премию "лучший актер" Миккельсену и "лучший режиссер" Винтербергу. Премию за лучший сценарий Винтерберг разделил со со-автором картины Тобиасом Линдхольмом. В номинации "лучшая актриса" награды удостоилась Паула Бер за роль в фильме "Ундина", лучшим документальным фильмом признали румынский "Коллектив" (Colectiv).

"Я хочу сказать, что Европейская киноакадемия — нечто особенное. Ни один из моих фильмов не был бы создан без систем поддержки моей страны и Европейской киноакадемии в целом. Мой первый фильм был о насилии над детьми, второй — о том же, а теперь мы сделали фильм о четырех гетеросексуальных белых мужчинах, учащих ребят выпивать. Что не было бы возможным за пределами этого континента", — заявил Винтерберг после победы.

"Есть лишь одна причина, почему этот фильм был создан и доведен до конца — один блестящий лучик, которого с нами больше нет. Но её свет — в каждом кадре этого фильма. Я и Томас посвящаем эту награду Иде Винтерберг", — заявил Миккельсен.

"Ваши слова и ваша награда чтят её память", — сказал Винтерберг.

Дочь Винтерберга погибла в аварии в возрасте 19 лет. "Ещё по одной" должен был стать её актерским дебютом, фильм снимался в её школе с участием её друзей.

Трагикомедия "Ещё по одной" рассказывает историю четырех учителей, решивших проверить теорию о том, что человеку от рождения не хватает алкоголя в крови. "Воодушевленные этой теорией, Мартин и трое его друзей, все уставшие школьные учителя, приступают к эксперименту, чтобы поддерживать постоянный уровень опьянения в течение рабочего дня. Если Черчилль выиграл Вторую мировую войну в тяжелом состоянии алкогольного опьянения, кто знает, что несколько капель могут сделать для них и их учеников? Первые результаты положительные, и небольшой проект учителей превращается в настоящее академическое исследование… в то время как некоторые участники видят дальнейшее улучшение, другие — слетают с катушек", — говорится в описании фильма на сайте киноакадемии.

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