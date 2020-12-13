МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Часто складываются такие ситуации, когда россиянам приходят уведомления о штрафах, а автомобиль был продан уже несколько месяцев назад. Эксперты объяснили CAR.ru, как следует поступать в подобных случаях.

Такие ситуации могут происходить из-за того, что авто продано по договору купли-продажи, но новый владелец по каким-то причинам не переоформил документы в положенный по закону срок. Естественно, в этом случае штраф с камеры придёт на имя прежнего владельца транспортного средства. Названы самые угоняемые автомобили в России

Что же нужно сделать в первую очередь? Для начала можно попытаться решить вопрос с покупателем мирным путём — позвонить и спросить, почему он не переоформил бумаги на купленную машину. Но нельзя исключать и тот вариант, что новый владелец попросту не захочет общаться с продавцом, и вот тогда уже стоит прибегнуть к более решительным мерам. Для начала получивший штраф автомобилист должен написать заявление в ГИБДД, в котором укажет своё несогласие с постановлением. Сюда же прикрепляется договор о купле-продаже как подтверждение того, что у машины уже новый владелец. Штраф аннулируют и переоформят на покупателя авто. В это же время можно проверить, переоформлялось ли транспортное средство после покупки и если этого не произошло, то прежний владелец имеет право приостановить постановку машины на учёт, вследствие чего она окажется в розыске. Таким образом новый владелец при проверке сотрудниками ГИБДД лишится госномера и не сможет эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока не оформит всё по закону.

Эксперт отметил, что, разумеется, всей этой “головной боли” можно легко избежать, достаточно просто вместе с покупателем присутствовать при переоформлении авто.