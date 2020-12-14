МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" показал, как будет выглядеть обновленная Lada Largus, продажи новинки стартуют в первом полугодии 2021 года, говорится в сообщении компании.

"Lada представляет первое изображение одного из самых долгожданных автомобилей — нового Lada Largus. Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, а также новый салон с улучшенной эргономикой. Старт продаж нового Lada Largus запланирован на первое полугодие 2021 года", — сообщает "АвтоВАЗ". Продажи автомобилей Lada в ЕС за десять месяцев упали более чем вдвое

Lada Largus — модель альянса Renault-Nissan на платформе В0, произошла от модели Dacia Logan MCV румынской автомобилестроительной компании Dacia, входящей в альянс. На "АвтоВАЗе" производится с 2011 года. Предлагается как в кузове универсал (5 и 7 мест). так и коммерческий фургон. Продажи Largus в России стабильно входят в топ-25 наиболее популярных автомобилей, по итогам января-ноября было продано 32,3 тысячи пассажирских версий Largus, следует из данных АЕБ.