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"АвтоВАЗ" показал, как будет выглядеть обновленная Lada Largus
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"АвтоВАЗ" показал, как будет выглядеть обновленная Lada Largus, продажи новинки стартуют в первом полугодии 2021 года, говорится в сообщении компании. "Lada представляет первое... ПРАЙМ, 14.12.2020
lada largus, автоваз, новости, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" показал, как будет выглядеть обновленная Lada Largus, продажи новинки стартуют в первом полугодии 2021 года, говорится в сообщении компании.
"Lada представляет первое изображение одного из самых долгожданных автомобилей — нового Lada Largus. Автомобиль приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, а также новый салон с улучшенной эргономикой. Старт продаж нового Lada Largus запланирован на первое полугодие 2021 года", — сообщает "АвтоВАЗ".
Lada Largus — модель альянса Renault-Nissan на платформе В0, произошла от модели Dacia Logan MCV румынской автомобилестроительной компании Dacia, входящей в альянс. На "АвтоВАЗе" производится с 2011 года. Предлагается как в кузове универсал (5 и 7 мест). так и коммерческий фургон. Продажи Largus в России стабильно входят в топ-25 наиболее популярных автомобилей, по итогам января-ноября было продано 32,3 тысячи пассажирских версий Largus, следует из данных АЕБ.