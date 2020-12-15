МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Роспотребнадзор рекомендует покупать сладкие новогодние подарки только в местах организованной торговли. Назван продукт, который россияне стали чаще покупать в период пандемии

Роспотребнадзор советует при покупке обращать внимание на упаковку — она должна быть целая и содержать информацию о названии, составе, количестве, дате изготовления, срока годности, условиях хранения и другие необходимые сведения.

В ведомстве отмечают, что нужно выбирать подарок с самой близкой ко дню покупки датой фасовки.

"При выборе подарков для детей стоит отдавать предпочтение тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел (трансжиров)", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в составе сладостей не должно быть усилителей вкуса, консервантов, синтетических красителей и натурального кофе. Необходимо обратить внимание на потенциальные аллергены, например, арахис. В сообщении отмечается, что если внутри подарочного набора есть игрушка, она должна находиться в отдельном пакете.

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