МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Если собственнику квартиры пришли сразу две квитанции на оплату услуг ЖКХ от различных управляющих компаний, то вопрос, кому из них платить, регулируется законом и правоприменительной практикой. Об этом "АиФ" рассказал член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров. В ФАС рассказали о росте платежа за ЖКУ

По его словам, такое происходит обычно, когда управляющие компании меняются, а предыдущая не согласна с этим и продолжает рассылать счета владельцам жилья.

Юрист напомнил, что основанием для прекращения деятельности УК является исключение сведений о доме из реестра лицензий.

Для плательщика надлежащим исполнением обязательств по оплате жилого помещения и коммунальных услуг считается внесение платы предыдущей управляющей организации, если наниматель или собственник, действуя при внесении платы добросовестно, не имел информации о выборе новой управляющей организации.

Если жилец получил задвоенные платежи в своем ящике, то лучше оплатить квитанцию той УК, которая на момент оплаты находится в реестре.

При этом часто возникают сложности при расчете оплат за период "на стыке", когда и старой управляющей компанией уже были оказаны определенные услуги по управлению, и новая также начала свою работу.

Правоприменительная практика однозначно говорит — если собственники один раз уже заплатили, второй раз они платить не должны. Они не должны нести никаких негативных последствий из-за споров между двумя управляющими компаниями. Если оплата произведена и есть доказательства, то компании должны спорить друг с другом в арбитраже и взыскивать убытки друг с друга

При наличии спорных ситуаций юрист рекомендует обращаться в жилинспекцию, прокуратуру, в крайнем случае — в суд о применении перерасчета и исключении тех статей, которые уже оплачены.

Также собственник, оплативший платежку "не той" компании, вправе взыскать в суде перечисленные денежные средства как неосновательное обогащение.

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