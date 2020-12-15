МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия по результатам проведения внеплановых выездных проверок по соблюдению требований антимонопольного законодательства ООО "Мордовская кейтеринговая компания" и ООО "Феникс групп" выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства. Деятельность компаний связана с общественным питанием.

"Возбуждены дела по признакам нарушения ООО "Мордовская кейтеринговая компания" и ООО "Спартак" пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", по признакам нарушения ООО "Мордовская кейтеринговая компания" и ООО "Феникс групп" пункта 3 части 1 статьи 11…, ООО "Спартак" и Министерством образования Республики Мордовия пункта 4 статьи 16 закона", — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Прайм". В ФАС рассказали о росте платежа за ЖКУ

В качестве заявителя по упомянутому делу будет привлечено ООО "Центр Инжиниринг", — говорится в документе.

Согласно приказу о возбуждении дела, рассматривать его будет специально созданная комиссия Мордовского УФАС.