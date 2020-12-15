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https://1prime.ru/business/20201215/832583435.html
УФАС Мордовии возбудило дело о нарушении конкуренции в сфере общепита
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия по результатам проведения внеплановых выездных проверок по соблюдению требований антимонопольного... ПРАЙМ, 15.12.2020
конкуренция, фас, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия по результатам проведения внеплановых выездных проверок по соблюдению требований антимонопольного законодательства ООО "Мордовская кейтеринговая компания" и ООО "Феникс групп" выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства. Деятельность компаний связана с общественным питанием.
"Возбуждены дела по признакам нарушения ООО "Мордовская кейтеринговая компания" и ООО "Спартак" пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", по признакам нарушения ООО "Мордовская кейтеринговая компания" и ООО "Феникс групп" пункта 3 части 1 статьи 11…, ООО "Спартак" и Министерством образования Республики Мордовия пункта 4 статьи 16 закона", — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Прайм".
В качестве заявителя по упомянутому делу будет привлечено ООО "Центр Инжиниринг", — говорится в документе.
Согласно приказу о возбуждении дела, рассматривать его будет специально созданная комиссия Мордовского УФАС.